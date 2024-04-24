Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler?

        Görümce filmi 24 Nisan Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Görümce filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Görümce filminin konusu nedir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2016 yılında vizyona giren Görümce filmi BKM Film imzası taşımaktadır. Komedi türünde kaleme alınan filmin başrollerini Gupse Özay ve Buğra Gülsoy paylaşmaktadır. Peki, "Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Görümce filminin konusu ve oyuncuları...

        2

        GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Gupse Özay: Yeliz
        Buğra Gülsoy: Ahmet
        Eda Ece
        Zeynep Kankonde
        Danilo Zanna
        Dilşah Demir
        İnci Pars
        Özlem Öçalmaz

        3

        GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...

        Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Okullar ne zaman kapanacak?
        Okullar ne zaman kapanacak?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        Yunanistan iki gündür turuncu
        Yunanistan iki gündür turuncu
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu