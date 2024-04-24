Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler?
Görümce filmi 24 Nisan Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Görümce filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Görümce filminin konusu nedir sorusunun yanıtı...
2016 yılında vizyona giren Görümce filmi BKM Film imzası taşımaktadır. Komedi türünde kaleme alınan filmin başrollerini Gupse Özay ve Buğra Gülsoy paylaşmaktadır. Peki, "Görümce filminin konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Görümce filminin konusu ve oyuncuları...
GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Gupse Özay: Yeliz
Buğra Gülsoy: Ahmet
Eda Ece
Zeynep Kankonde
Danilo Zanna
Dilşah Demir
İnci Pars
Özlem Öçalmaz
GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...