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        Haberler Yaşam Görüneni gizleme sanatı: Yara izlerini dövmeyle kapattıran insanların fotoğrafları

        Görüneni gizleme sanatı: Yara izlerini dövmeyle kapattıran insanların fotoğrafları

        İnsanlar bir kaza geçirdikten sonra veya başka sebeplerden vücutlarında yara izlerine sahip olabilirler. Bu yara izleri onları rahatsız edebilir ve bunları kapattırmak isteyebilirler. Yara izini kapattırmak için pek çözüm olmasa da bazı insanlar bu izleri dövmeyle kapatabilirler. İşte, sizin için yara izlerini dövmeyle kapatan insanların fotoğrafları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:59
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        1

        Dövme, genellikle insanların hoşlarına giden tasarımları vücutlarına kazıttırdıkları bir işlem. Ancak dövme sadece kendini ifade etmenin bir yolu değil aynı zamanda vücutta daha önceden oluşmuş yara veya yanık olan yerleri kapatma fırsatı da sağlayabilir. Haberimizde sizin için yara izlerini özgün şekillerle kapatan insanların fotoğraflarını ve yorumlarını derledik. İşte, detaylar...

        2

        ''Bir kuşun konması için mükemmel bir yer buldum.''

        3

        ''Çok havalı olmamış mı?''

        4

        "Sonunda omuzumdaki çirkin yara iziyle yaratıcı bir şey yapabildim."

        5

        ''Hamilelik sonrası çatlaklarımı bu şekilde kapattım.''

        6

        ''Yara izimden balık kılçığı yaptırdım, nasıl olmuş?''

        7

        ''Dövmem çok yaratıcı değil mi?''

        8

        ''Yanığım artık belli bile olmuyor.''

        9

        ''Midemdeki yara izlerini böyle değerlendirdim.''

        10

        ''Çok tatlı olmamış mı?''

        11

        ''İzlerim canımı çok sıkıyordu, bu şekilde kapattım.

        Kaynak: Reddit, Instagram

        Fotoğraf kaynakları: Reddit, Instagram

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