Görüneni gizleme sanatı: Yara izlerini dövmeyle kapattıran insanların fotoğrafları

Dövme, genellikle insanların hoşlarına giden tasarımları vücutlarına kazıttırdıkları bir işlem. Ancak dövme sadece kendini ifade etmenin bir yolu değil aynı zamanda vücutta daha önceden oluşmuş yara veya yanık olan yerleri kapatma fırsatı da sağlayabilir. Haberimizde sizin için yara izlerini özgün şekillerle kapatan insanların fotoğraflarını ve yorumlarını derledik. İşte, detaylar...