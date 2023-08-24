Gözde Mukavelat'a büyük şok

Gözde Mukavelat, Şişli'deki evinde annesiyle otururken büyük bir şok yaşadı. Oyuncunun evinin duvarına kurşun isabet etti.

Gözde Mukavelat yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: Selam tek tek yazamadım arayan soran herkes sağ olsun. Tek diyebileceğim evde film izlerken bile tetikte olmalıyım, güvenlik büyük bir sorun ve 'o korkusuz, ben artık korkmalıyım'ı idrak etmiş oldum. Çünkü ben ölmeden kimse bir şey yapamıyor! Bireysel silahlanma başlı başına sorun. Ruhsatsız silah kullanan insanlar da var. Ara sokaklarda kamera yok. Ve bu millet akıllanmaz onlarca insan öldü, yok, yine devam... Geldi polis merak etmeyin iyiyiz, onlar gelmeyince her yere yazmak istedim. Çünkü hareket edemedik evin içinde. Duvara geldi kurşun annem o tarafta oturuyordu. Eğer arka tarafında inşaat olmasaydı bir tanesi belki de annemin kafasına gelebilirdi. Kim bilmiyoruz düşmanım yok ama bilemiyorsun ki... Annem hasta, ilacı kaldı içerde. Ulaşmak zorundaydım bir yerlere... Çok tedirgin oldum. Teşekkür ederim herkese. Hepiniz Allah'a emanet olun.