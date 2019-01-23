Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Göztepe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde Sporting Lizbon'dan sol bek Lumor Agbenyenu ile prensipte anlaşan Göztepe, oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 23 yaşındaki Ganalı futbolcu herhangi bir aksilik olmazsa sezon sonuna kadar kiralanacak.

GHILAS'TA YIRTIK



Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda affedilip kadroya dahil olan golcü Nabil Ghilas ciddi şekilde sakatlandı. Antalya kampında aşırı kilolarıyla dikkat çeken ve taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirilen Cezayirli futbolcunun sağ uyluk ön adalesinde zorlama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Ghilas'ın uzun süre form tutamaması beklenirken, yönetimin yeni bir forvet almak için çalışmalara başladığı vurgulandı. Cikalleshi'nin de gitmesiyle hücumda alternatifleri oldukça azalan Göz-Göz sol bek takviyesi de yapacak. Takıma dönerken ücretinde indirim yapmayı da kabul eden Ghilas, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen hafta oynanan Antalyaspor deplasmanında yedek kulübesinde yer almıştı.