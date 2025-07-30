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        Haberler Spor Transfer Granit Xhaka, Sunderland'de! - Futbol Haberleri

        Granit Xhaka, Sunderland'de!

        İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, ismi Türk kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:49
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        Granit Xhaka, Sunderland'de!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, Türk kulüpleriyle de adı anılan 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sunderland, Granit Xhaka'yı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Orta saha oyuncusu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı." denildi.

        Bayer Leverkusen formasıyla 2023-2024 sezonunda namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, Alman kulübüne transfer olmadan önce Arsenal formasını Premier Lig'de 225 kez giydi.

        Granit Xhaka, kaptanlığını da yaptığı ve en çok forma giyen isim olduğu İsviçre Milli Takımı'nda ise 137 maçta 14 gol kaydetti.

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