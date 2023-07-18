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        Guatemala nerede, hangi kıtada yer alır? Guatemala başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Yerli halklar arasındaki çatışmanın en net hissedildiği ülke olan Guatemala, mimari detayları ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir ülke. "Ağaçların Diyarı" olarak da isimlendirilen Guatemala, ilk çağ yerleşim yerlerinden biridir. Guatemala nerede, hangi kıtada yer alır? Guatemala başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 11:28
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        Guatemala nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Maya medeniyetinin eşsiz mimari yapılarıyla günümüzden geçmişe ışık tutan ülke, üç asırlık İspanyol işgalinden 1821 yılında bağımsızlığını kazanarak kurtulmayı başarmıştır. Guatemala, zengin etnik yapısı ve tarihi detaylarıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken ülkelerden biridir. Guatemala nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Guatemala Nerede?

        Guetemala - Guatemala Cumhuriyeti- Orta Amerika’da yer alan bir ülkedir. Meksika, Belize, Honduras, El Salvador, Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu ile çevrelenmektedir. ,

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        Guatemala Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Guatemala, Kuzey Amerika kıtasının güneyinde yer almaktadır. Hem Büyük Okyanus hem de Karayip Denizi ile çevrelenmiştir.

        Guatemala Başkenti

        Guatemala’nın başkenti Guatemala Şehri’dir. Eski Maya uygarlığının yerleşkeleri üzerine kurulmuştur. Bu sebeple arkeolojik kazılarda anahtar rol oynayan bir şehirdir. Orta Amerika’nın en büyük şehridir.

        Guatemala Bayrağının Anlamı

        Guatemala bayrağı mavi ve beyaz renkten oluşmaktadır. Dikey mavi şeritlerin arasında beyaz bir dikey şerit yer alır. Devletin resmi bayrağında ise bu beyaz dikey şeridin üzerinde ülkenin arması yer almaktadır. Mavi renk Pasifik ve Atlas Okyanusu’nu temsil ederken beyaz renk saflığı, temizliği ve ülkedeki manevi değerleri temsil etmektedir. Amblemde ise kılıç, kuş ve zeytin dalı figürü yer almaktadır. Kılıç, elde edilen bağımsızlığı, kuş ve zeytin dalı figürü ise barışı ve adaleti sembolize etmektedir.

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        Guatemala Nüfusu

        2023 itibariyle Guatemala’nın nüfusu 18,965,812 olarak belirlemiştir. Nüfusun çoğunluğu başkent Guatemala şehrinde toplanmıştır.

        Guatemala Para Birimi

        Guatemala quetzalı ülkede kullanılan resmi para birimidir. Quetzal ifadesinin açılımı Maya kültürüne kadar uzanmaktadır. Guatemala Bankası tarafından dağıtılır. 1 Guatemala quetzalı 3,33 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Guatemala Türkiye Saat Farkı

        Guatemala ile Türkiye arasında 9 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Guatemala’dan 9 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 iken Guatemala’da saat 01.00’dir.

        Guatemala Şehirleri

        Guatemala 22 departmana ve 340 belediyeye ayrılmaktadır. Ülke nüfusunun çoğunluğu Guatemala Şehri’ne toplanmıştır. Guatemala’nın önde gelen şehirleri şunlardır: Antigua Guatemala,

        Mixco, Villa Nueva, Chichicastenango, Coban, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala City ve Livingston.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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