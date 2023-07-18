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        Jamaika nerede, hangi kıtada yer alır? Jamaika başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Yıllarca sömürgecilik düzeni çatısı altında yönetilen ve Karayiplerin incisi olan Jamaika, sıcakkanlı insanlarıyla dünyanın gözünde neşe ve dostluk sembolü bir ülkedir. 1962 yılında bağımsızlığını ilan eden ülkede pek çok farklı etnik köken bir arada yaşam sürmektedir. Jamaika nerede, hangi kıtada yer alır? Jamaika başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 11:12
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        Jamaika nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Kendine has dokusunu her daim korumayı başarmış ülke, turizm seyahatlerinde başı çekmektedir. Doğal güzellikleriyle tıpkı bir açık hava müzesini andıran Jamaika; kültürel zenginliği, kendine özgü mutfağı ve etkileyici gelenekleriyle adından söz ettirmektedir Jamaika nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Jamaika Nerede?

        Jamaika, Büyük Antiller’de yer alan bir Karayip ada ülkesidir. Hispaniola Adası’nın batısında, Küba’nın güneyinde yer almaktadır. Bir ada ülkesi olduğundan dolayı herhangi bir kara parçasıyla sınırı yoktur.

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        Jamaika Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Jamaika’nın bulunduğu konum itibariyle Güney Amerika kıtasında mı, yoksa Kuzey Amerika kıtasında mı yer aldığı tartışma konusudur. Bulunduğu konum iki kıtayı da ortalamaktadır. Ancak Jamaika, Karayip Denizi’ndeki tüm adalar gibi teknik olarak Kuzey Amerika kıtasının bir parçası olarak kabul edilmektedir.

        Jamaika Başkenti

        Jamaika’nın başkenti olan şehir Kingston’dur. Şehir merkez ve Yeni Kingston olarak ikiye ayrılmaktadır. Jamaika’nın en büyük şehri olan Kingston, ülke nüfusunun çoğunluğuna sahiptir.

        Jamaika Bayrağının Anlamı

        Jamaika bayrağı yeşil, sarı ve siyah renkten oluşmaktadır. Bayrak üzerinde herhangi bir sembol ya da arma yer almamaktadır. Bayrağın üst ve alt kısmında karşılıklı yeşil iki eşkenar üçgen, aynı şekilde sağ ve sol kısmında da karşılıklı siyah iki eşkenar üçgen yer almaktadır. Bu üçgenleri çevreleyen sarı şeritler bulunmaktadır. Siyah renk halkın geçmişte ve günümüzde yaşadığı yoksulluğu temsil eder. Yeşil renk ise tarım gücünü ve umudu, sarı şeritler ise yer altı zenginliklerini ve güneşi sembolize etmektedir.

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        Jamaika Nüfusu

        Jamaika’nın 2023 itibariyle nüfusu 3 milyondur. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 138. basamakta yer almaktadır.

        Jamaika Para Birimi

        1969 yılından bu yana ülkenin resmi para birimi Jamaika dolarıdır. Standart dolar sembolüne sahiptir. Ancak karışıklığın önlenmesi için dolar işaretinin önüne “J ya da JA” ifade koyulur. 1 Jamaika doları 0,17 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Jamaika Türkiye Saat Farkı

        Jamaika ile Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Jamaika’ya göre 8 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 iken Jamaika’da saat 02.00’dir.

        Jamaika Şehirleri

        Jamaika’nın en büyük ve önemli şehri başkent Kingston’dur. Batı Hint Adaları’nın en büyük ticaret merkezi olan şehir ayrıca dünyanın en büyük 7. doğal limanıdır. Jamaika’nın diğer önemli şehirleri ise şunlardır: Montego Bay, Portmore, Mandeville ve Ocha Rios.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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