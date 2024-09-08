Gülben Ergen'den Ronaldinho'ya; "Sen de beni seviyor musun?"
Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluşan Gülben Ergen, sahnesinde efsane futbolcu Ronaldinho'yu ağırladı. İkilinin keyifli anları objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Gülben Ergen, Kıbrıs'ta düzenlenen bir otelde sahne aldı. Gecede, Ergen ile Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun keyifli anları objektiflere yansıdı.
Gülben Ergen, Ronaldinho'yu sahnesinde ağırladı.
Oğullarıyla arasında geçen diyalogu da anlatan Gülben Ergen; "Oğlum dedi ki 'Ronaldinho seni etiketlemiş, farkında mısın?'. Ben de dedim ki 'Farkındayım oğlum, ben de senin annenim, sen bunun farkında mısın?'... Neyse, çok değerli bir adam olduğunu bilmeme rağmen 3 oğlumdan ayrıca deneyimledim" şeklinde konuştu.
Gülben Ergen, oğullarının Ronaldinho sevgisini anlatırken, ünlü futbolcuya; "Sen de beni seviyor musun?" diye sorarak "Vallahi hepsi oğullarım için. 'Anne sarıl' dediler" diye ekledi.
Ronaldinho, Gülben Ergen ve çocukları için sahnede top imzaladı.
Dünyaca ünlü emekli futbolcu Ronaldinho, ardından Gülben Ergen'in elini öptü. İkilinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.