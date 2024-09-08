Gülben Ergen'den Ronaldinho'ya; "Sen de beni seviyor musun?"

Oğullarıyla arasında geçen diyalogu da anlatan Gülben Ergen; "Oğlum dedi ki 'Ronaldinho seni etiketlemiş, farkında mısın?'. Ben de dedim ki 'Farkındayım oğlum, ben de senin annenim, sen bunun farkında mısın?'... Neyse, çok değerli bir adam olduğunu bilmeme rağmen 3 oğlumdan ayrıca deneyimledim" şeklinde konuştu.