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        Haberler Magazin Gülben Ergen'den Ronaldinho'ya; "Sen de beni seviyor musun?" - Magazin haberleri

        Gülben Ergen'den Ronaldinho'ya; "Sen de beni seviyor musun?"

        Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluşan Gülben Ergen, sahnesinde efsane futbolcu Ronaldinho'yu ağırladı. İkilinin keyifli anları objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:38
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Gülben Ergen, Kıbrıs'ta düzenlenen bir otelde sahne aldı. Gecede, Ergen ile Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun keyifli anları objektiflere yansıdı.

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        Gülben Ergen, Ronaldinho'yu sahnesinde ağırladı.

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        Oğullarıyla arasında geçen diyalogu da anlatan Gülben Ergen; "Oğlum dedi ki 'Ronaldinho seni etiketlemiş, farkında mısın?'. Ben de dedim ki 'Farkındayım oğlum, ben de senin annenim, sen bunun farkında mısın?'... Neyse, çok değerli bir adam olduğunu bilmeme rağmen 3 oğlumdan ayrıca deneyimledim" şeklinde konuştu.

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        Gülben Ergen, oğullarının Ronaldinho sevgisini anlatırken, ünlü futbolcuya; "Sen de beni seviyor musun?" diye sorarak "Vallahi hepsi oğullarım için. 'Anne sarıl' dediler" diye ekledi.

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        Ronaldinho, Gülben Ergen ve çocukları için sahnede top imzaladı.

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        Dünyaca ünlü emekli futbolcu Ronaldinho, ardından Gülben Ergen'in elini öptü. İkilinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Gülben Ergen
        #ronaldinho
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