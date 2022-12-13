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Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje

Geçtiğimiz martta 'Baba'da yer alan bestelerini albümleştiren Güldiyar Tanrıdağlı, büyük ilgi görmesinin ardından dizinin ikinci sezon müziklerini de dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Tanrıdağlı ile dizi müziklerini oluşturma sürecini ve sahnelere uygun besteleri oluştururken nelere dikkat ettiğini konuştuk. Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'nın haberi...

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  • Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje - Magazin haberleri

    SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak’ın üstlendiği 'Baba’nın başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyor.

    'Baba', müzikleriyle de izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Dizide daha önce birçok başarılı projenin müziklerini yapan Güldiyar Tanrıdağlı'nın besteleri izleyicilerin hislerine eşlik ediyor.
  • Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz mart ayında 'Baba'da yer alan bestelerini albümleştiren Güldiyar Tanrıdağlı, büyük ilgi görmesinin ardından dizinin ikinci sezon müziklerini de dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

    "Baba', benim için çok özel bir proje..." diyen Güldiyar Tanrıdağlı, dizi müziklerini oluşturma sürecini ve sahnelere uygun besteleri oluştururken nelere dikkat ettiğini anlattı.
  • Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje - Magazin haberleri

    "FİKİR O DERSLERE KATILMAYA BAŞLADIKTAN İTİBAREN NETLEŞTİ"

    Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'ya konuşan Güldiyar Tanrıdağlı, film ve dizi müziği bestecisi olma hikâyesinden bahsetti. "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü mezunuyum" diyen Güldiyar Tanrıdağlı, "Piyanoda beste yaptığım olurdu ama dizi ve film müziği besteleme fikri tam olarak Avusturya Mozarteum’da konser piyanistliği master eğitimi aldığım sırada Film Scoring (Film Müziği) derslerine katılmaya başladıktan itibaren netleşti diyebilirim" ifadelerini kullandı.
  • Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje - Magazin haberleri

    "MÜZİKLER KURULAN DÜNYAYI DA GÖRDÜĞÜMDE BÜTÜNÜYLE ORTAYA ÇIKIYOR"

    Sahnelere uygun besteleri nasıl oluşturduğunu da açıklayan Güldiyar Tanrıdağlı, "Öncelikle senaryo okuyorum, sonrasında yapımcı, yönetmenlerle bir araya gelip, üzerinde karşılıklı fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Hikâyenin türü, karakterleri, zamanı (Dönem mi, yoksa günümüzde mi geçiyor?' gibi...), mekanı gibi başlıca etkenler önemli. Sonrasında müzikler ise kurulan dünyayı da gördüğümde bütünüyle ortaya çıkıyor. Aslında hikâyenin bende uyandırdıklarını dinliyorsunuz..." dedi.
  • Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje - Magazin haberleri

    "BABA' BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR PROJE"

    'Baba'nın kendisi için çok özel bir proje olduğunu vurgulayan Güldiyar Tanrıdağlı, dizi hakkında, "Müthiş bir oyuncu kadrosu var. Onların performanslarına eşlik etmek büyük mutluluk…" açıklamasında bulundu.

    "MUTLULUĞUMU KAT KAT ARTTIRDI"

    Güldiyar Tanrıoğlu, ayrıca duygularını, "Müziklerin yapımcımız Kerem Çatay, yönetmenimiz Çağrı Bayrak başta olmak üzere tüm ekip tarafından sevilmesi, benimsenmesi ve izleyicimiz tarafından da aynı şekilde sevilmesi mutluluğumu kat kat arttırdı" şeklinde dile getirdi.
  • Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje - Magazin haberleri

    'BABA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    'Baba', bu akşam saat 20.00'de 2. sezon 13. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek. 'Selahattin', 'Firuze’den istediğini alamayınca faturasını onun çok yakınlarından çıkarırken, 'Firuze', çözümü kendisini ait hissettiği yerde bulur.

    'Çöpköy’de devam eden direnişe sabrı kalmayan 'Selahattin', sürpriz bir ismin yardımıyla herkesin hayatını altüst eden planını devreye sokar. Her an mücadeleye hazır 'Çöpköy' halkı bu sefer kendilerini çetin bir çıkmazın içinde bulur.

    'Kadir', içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya çalışırken, 'Selahattin', her şeyi daha farklı noktaya getirecek hamlesiyle herkesi şaşkına çevirir.

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