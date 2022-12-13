Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje

"BABA' BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR PROJE"

'Baba'nın kendisi için çok özel bir proje olduğunu vurgulayan Güldiyar Tanrıdağlı, dizi hakkında, "Müthiş bir oyuncu kadrosu var. Onların performanslarına eşlik etmek büyük mutluluk…" açıklamasında bulundu.

"MUTLULUĞUMU KAT KAT ARTTIRDI"

Güldiyar Tanrıoğlu, ayrıca duygularını, "Müziklerin yapımcımız Kerem Çatay, yönetmenimiz Çağrı Bayrak başta olmak üzere tüm ekip tarafından sevilmesi, benimsenmesi ve izleyicimiz tarafından da aynı şekilde sevilmesi mutluluğumu kat kat arttırdı" şeklinde dile getirdi.