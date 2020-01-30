Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyonGüldür Güldür Show ekibi depremzedeler için sahneye çıktı - Magazin haberleri

Güldür Güldür Show ekibi depremzedeler için sahneye çıktı

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür Show ekibi, önceki akşam oynadıkları oyunun tüm gelirini Elazığ ve çevre illeri etkileyen depremzedelere bağışladı

Güldür Güldür Show
HABERTURK.COM

Önceki akşam BKM Tiyatro'da gerçekleşen çekimlerin finalinde selama çıkan Güldür Güldür ekibi Show ekibi adına Ali Sunal konuştu.

"UMARIM BİRAZ DA OLSA ACILARI HAFİFLETEBİLİRİZ"

Ali Sunal, "Tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Böyle zamanlarda bir ve beraber olmak, destek olmak acıyı biraz olsun hafifletiyor. Biz de bu akşamki gelirin tümünü bağışlamak istedik. Umarım biraz da olsa acıları hafifletebiliriz" ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zemheri 3. bölüm izle! Zemheri 4. yeni bölüm fragmanı: Ayaz şimdi ne yapacak?
TELEVİZYONZemheri 3. bölüm izle
Doğduğun Ev Kaderindir FRAGMAN yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 4. son bölüm
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir fragmanı çıktı mı?
29 Ocak reyting sonuçları! Çarşamba reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? AÇIKLANDI!
TELEVİZYON29 Ocak reyting sonuçları!
Zemheri 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Ayaz şimdi ne yapacak? Zemheri son bölümünde neler oldu?
TELEVİZYONAyaz şimdi ne yapacak?
Doğduğun Ev Kaderindir 4. son bölüm! Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir 4. son bölüm!
Ramo 4. bölüm tanıtım: Sibel ve Fatoş verilen karara boyun eğdi
TELEVİZYONRamo'da Sibel ve Fatoş verilen karara boyun eğdi
Zemheri 3. bölüm tanıtımları: Firuze ve Ayaz arasında büyük hesaplaşma!
TELEVİZYONFiruze ve Ayaz arasında büyük hesaplaşma!
Kuruluş Osman son bölüm! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONKuruluş Osman son bölüm!
Kuzey Yıldızı 19. bölüm 2. fragmanı: Seni bana isteyeceğiz! Kuzey Yıldızı yeni bölüm detayları
TELEVİZYON"Seni bana isteyeceğiz!"
Doğduğun Ev Kaderindir 4. yeni bölüm fragmanı: Zeynep, Faruk'la kaçacak mı? Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları
TELEVİZYONZeynep, Faruk'la kaçacak mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X