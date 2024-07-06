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        Haberler Magazin Gülizar: Yol Ayrımı'nın çekimleri başladı

        Gülizar: Yol Ayrımı'nın çekimleri başladı

        Başrollerini İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal, Aslı Bekiroğlu, Sercan Muhammet ve Duygu Mercan'ın paylaştığı 'Gülizar: Yol Ayrımı' filminin çekimleri Kapadokya'da başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:19
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        'Gülizar: Yol Ayrımı' filminin çekimleri Kapadokya'da başladı. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Sercan Muhammet'in üstlendiği filmde; Ramiz Molla Musa, Erencan Vurucu, Kıvanç Baran Aslan ve Zafer Altun da yer alıyor.

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        Filmin Yapımcısı Sercan Muhammet Gülizar'ın aynı zamanda senaryosunu yazdı. 3 yıl boyunca 'Gülizar' filminin senaryosu üstünde çalışan yapımcı; "Bu ilk filmim olduğu için çok heyecanlıyım, mükemmel bir iş çıkarmak için ekip olarak gece gündüz çok çalıştık. Bu titiz çalışmamızın mükafatını seyircimizin taktir edeceğini düşünüyorum. 'Gülizar'ın çekimlerinde hiçbir masraftan kaçmadık" şeklinde konuştu.

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        Filmin baş rollerinden Aslı Bekiroğlu; "Çok güzel bir iş oluyor. Benim ilk drama işim, dün burada saatlerce ağladım. Ağır bir drama filmi, güzel bir film, ben sevdim. Hep gülerken değil beni ağlarken göreceksiniz ilk defa. Çok heyecanlyımı" dedi.

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        Filmde Hicabi karakterini canlandıran İlker Aksum; "Hem iş hem tatildeyiz. Kapodokya yani. Aslı Bekiroğlu ve Cemal Hünal güzel de bir ekip kurduk. Hicabi Kapodokyalı gariban bir aile babası. İyi bir senaryo iyi de yükleniyoruz. İnşallah güzel çıkar, seyircimiz beğensin yeter. Fenomen olacak inşallah" şeklinde konuştu.

        Yıllardır tatil için de Kapadokya ya geldiğini belirten İlker Aksum yöresel şiveyi öğrendiğini de söyledi.

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        Cemal Hünal, Kötü bir karakteri canlandırdığını söylerken; "Çok becerikli de bir kötü değil” ifadesini kullandı. Partnerlerine övgüler yağdıran Cemal Hünal, "İlker Aksum'la çalışmak istiyordum. Bence Türkiye'deki en iyi üç erkek oyuncusundan birisi, çok keyif aldım. İlker ile birlikte çalışmak benim için bir şeref, çok mutlu etti. Aslı Bekiroğlu'yla da önceden çalışmıştık" ifadelerini kullandı.

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        Kendisi de o bölgeli olan filmin görüntü yönetmeni Cihan Tatar; "Kapodokya doğal bir set atmosferi. Eşine az rastlanan görüntüler yakaladığımızı seyirci de fark edecek. Filmimizin yolu açık olur inşallah" açıklamasını yaptı.

        #Gülizar: Yol Ayrım
        #ilker aksum
        #Aleyna Al
        #Cemal Hünal
        #aslı bekiroğlu
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