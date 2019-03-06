Can’ı gizlice dinleyen ve Kadir ile Gülperi’nin evlendiğini öğrenen Artemis’in büyük bir şok yaşadığı tanıtımda Gülperi, “Çok erken karar verdik Kadir!” sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getiriyor. Gülperi ile Kadir’in evliliğinin biteceğini öğrenen Can büyük bir öfkeyle soluğu Kadir’in yanında alırken, Şeyma hain planlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kadir ve Gülperi’nin düğün fotoğraflarını gören ve yakınlaştığı anlara şahit olan Artemis’in neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte, Gülperi 23. bölüm 2. fragmanı...
GÜLPERİ 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
GÜLPERİ 23. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 23. bölümünde Gülperi ve Kadir, evliliklerini Hasan ve Artemis’e söylemek niyetindeyken onların birlikteliklerini öğrenince şoka girer. Gülperi’nin tavrı Kadir’le ikisinin arasında yeniden engeller doğmasına sebep olacaktır. Gökhan, Hasan’ın Seyit’in ölümünde payı olduğunu düşünüp intikam planına girer.
Hasan ve Artemis ise ait oldukları iki farklı dünyanın çatışmasında aşklarına dayanarak ayakta kalmaya çalışırlar. Şeyma, Gülperi ve Kadir’in birlikteliğine engel olmak için yeni ve çok riskli bir yola girer. Gülperi ve Kadir ise artık birlikte çıktıkları yolun netliğini kabul etmek üzerelerken hiç beklemedikleri bir biçimde sıkışmış olduklarının farkında değillerdir.
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