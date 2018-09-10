Show TV’nin yeni sezona damga vuracak dizisi “Gülperi”den bir tanıtım daha geldi. Yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken; başrollerini Nurgül Yeşilçayve Timuçin Esen paylaşıyor.

Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin (Nurgül Yeşilçay) dizide en büyük destekçisi Avukat Kadir (Timuçin Esen) karakteri olacak. Kadir’den hiç beklemediği kadar destek gören Gülperi, karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak.

“HAYATTA ONLARDAN BAŞKA KİMSEM YOK BENİM!

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi, ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Gülperi’nin çocuklarının kararını gözyaşlarıyla beklediği heyecan dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Avukat Kadir (Timuçun Esen), Yakup’un (Tarık Papuçcuoğlu) karşısına çıkıyor. Kadir’in tehdidine boyun eğmeyen Yakup’un “Hapse mi, mezara mı hep birlikte yaşayıp göreceğiz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Gülperi çocuklarını Gaziantep’ten İstanbul’a getiriyor. Yeni evlerine gelen çocukların yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekerken, kızı Bedriye’nin (Aleyna Özgeçen) sert tepkisi Gülperi’yi şoke ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

MERAKLA BEKLENEN GÜLPERİ’NİN AFİŞİ YAYINLANDI!

Cuma günü ilk bölümüyle Show TV’de izleyicisi ile buluşacak olan Gülperi’nin afişi görücüye çıktı. Bir annenin elinden kayıp gitmek üzere olan üç evladını yeniden kazanmak için verdiği umut dolu mücadelesini konu alan Gülperi’nin yayınlanan afişi beğeni topladı.

"Gülperi" ilk bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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