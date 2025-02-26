Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sahnede giymeyi tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen, bir markette objektiflere yansıdı.

Alışverişini tamamladıktan sonra kasada ödeme yapan şarkıcının sportif bol kıyafetlerini, terliklerle kombinlediği görüldü.

Makyajsız olğu görülen Gülşen, kendini kamufle etmek için de büyük bir güneş gözlüğü taktı. Gülşen'i tanıyanlar; "Gülşen, çok farklı" yorumunda bulundu.