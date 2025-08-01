Gümüşhane'de butik otelde yangın

Gümüşhane'nin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.