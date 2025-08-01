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        Gümüşhane'de butik otelde yangın

        Gümüşhane'de bir butik otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 03:13 Güncelleme: 01.08.2025 - 03:13
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        Gümüşhane'de butik otelde yangın
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        Gümüşhane'nin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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        #gümüşhane
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