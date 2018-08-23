SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Trabzon, Giresun ve Gümüşhane kırsalında operasyonlar sürüyor
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Gümüşhane'de kaçan iki terörist aranıyor

Gümüşhane’nin Kürtün kırsalında öldürülen iki terörist otopsi için Ankara’ya gönderildi. Trabzon, Giresun ve Gümüşhane kırsalında operasyonlar ise aralıksız olarak sürüyor. Kaçan iki terörist aranıyor.

23.08.2018 - 15:41 | Güncelleme:

Gümüşhane’nin Kürtün kırsalında öldürülen iki terörist otopsi için Ankara’ya gönderildi. Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’da otopsi yapılacağı sırada, İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara’ya gönderilmesi kararı olan iki teröristin üzerinden ve sırt çantasında bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet kalaşnikof, 3 adet el bombası, 4 adet M-16 tüfek şarjörü, bir adet kalaşnikof şarjörü, 110 adet M-16 mermisi, 120 adet kalaşnikof mermisi ile bölgenin haritası ve çeşitli yaşam malzemesi çıktı.



İKİ TERÖRİST ARANIYOR

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane kırsalında operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. JOPER timlerinin kurduğu pusuya düşen iki teröristin su aradığı ortaya çıktı. 20 metrede teröristleri avlayan JOPER timleri, diğer kaçak iki teröristi arıyor. Türk Tarık kod adlı Barış Öner ile Soroj kod adlı İranlı teröristin su almak için dere yatağı aradığını tespit eden timler, İranlı Kawa ve Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan’ında su ihtiyacını gidermek için ortaya çıkmasını bekliyor.

PKK'NIN 22 KİŞİLİK 'KARADENİZ AÇILIM GRUBU'NA BÜYÜK DARBE

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz Bölgesi'nde sansasyonel eylem yapması için gönderdiği 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu büyük darbe vuruldu. DHA'nın haberine göre, operasyonlarda 2'si, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan, 6'sı ise 'gri kategori'de aranıp, başına 300 bin lira konulan toplam 15 terörist öldürüldü. 3 terörist teslim olurken, 4 terörist de yaralı ve sağ ele geçirildi.

Terör örgütü PKK tarafından 1998 yılından sonra Karadeniz Bölgesi'ne, Tunceli üzerinden sansasyonel eylemler için sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 terörist gönderildi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 4'erli ve 2'şerli gruba ayrılan teröristlerin sayısı, sonradan gönderilenlerle 22 oldu. 2015 yılının Haziran ayında, Giresun'un Kümbet Yaylası kırsalında istihbarat birimlerince telsiz görüşmeleriyle deşifre edilen sözde 'Karadeniz Açılım Grubu', 2016 yılında Ordu'nun Mesudiye kırsalında büyük darbe vurulması sonucu çözüldü.

FOTOĞRAFTAKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Aralarında sözde 'grup sorumlusu'nun da olduğu 6 PKK'lı terörist, 30 Eylül 2016 tarihinde Ordu Mesudiye- Sivas Koyulhisar sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Teröristlerin üzerinden çıkan 8 kişilik toplu fotoğrafla örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' tamamen deşifre oldu. İstihbarat birimleri özverili çalışmayla fotoğrafta yer alanların kimliklerini tek tek tespit ederek, bölgedeki telsiz görüşmelerini de kolaylıkla çözdü. 8 kişilik fotoğraftaki terörist grubun 7'sinin, 2016'da Ordu kırsalında etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin ise Ordu kırsalından kaçarak Erzincan'da çatışmada yaralı ele geçirildiği belirtildi. Fotoğrafı çeken 9'uncu teröristin ise 31 Mayıs'ta Giresun'un Güce kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.

15 TERÖRİSTİN 2'Sİ 'KIRMIZI', 6'SI 'GRİ' KATEGORİDE ARANIYORDU

Karadeniz'de, son yıllarda İHA destekli yürütülen operasyonlarda foto kapanlar da kullanılarak, teröristlerin geçiş güzergahları tek tek tespit edildi. Giresun Şebinkarahisar'da, 7 Haziran 2015 tarihinde 1 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de aranan ve başına 300 bin lira ödül konulan 1 terörist, 20 Ağustos 2016'da Ordu Gölköy kırsalında öldürüldü. Ordu Mesudiye- Sivas Koyulhisar sınırında, 30 Eylül 2016'da öldürülen 6 teröristten 3'ünün de 300 bin lira ödülle aranan 'gri kategori'den olduğu belirlendi. 18 Ekim 2016'da Ordu kırsalından kaçan 1 terörist, Erzincan'da etkisiz hale getirilirken, aynı operasyonda 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs'ta 2 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle 'gri kategori'de aranan teröristlerden olduğu belirtildi. Gümüşhane Kürtün'de, 15 Temmuz'da PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan da operasyonda öldürüldü. 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun, Gümüşhane Kürtün'de dün sabah çıkan çatışmada öldürüldü.

PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

İHA VE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Öte yandan güvenlik güçleri, Tunceli kırsalından Karadeniz kırsalına yeni PKK'lı terörist grubun gönderilebileceği ihtimali üzerine bölgede arazi arama- tarama faaliyetlerini İHA, ATAK, Kobra ve Sikorsky helikopterlerle sürdürüyor.

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X