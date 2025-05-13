Çok uyuma hastalığı olarak da bilinen "Hipersomnia" hakkında bilmeniz gerekenler!

Alarmı defalarca ertelediğiniz, uyanınca hâlâ bitkin olduğunuz sabahlar size de tanıdık mı geliyor? Eğer gün boyu gözlerinizi açık tutmakta zorlanıyorsanız, bu durum hipersomnia olabilir. Uykuya doymak mümkün değilmiş gibi hissettiren bu hastalık, aslında teşhis edilebilir ve yönetilebilir!

HİPERSOMNİA NEDİR?

Hipersomnia, yeterince uyunmasına rağmen gün içinde aşırı uykululuk haliyle seyreden bir rahatsızlıktır. Kişi ne kadar uyursa uyusun, gündüzleri kendini uykulu hisseder, çoğu zaman istemeden uyuyakalır. Bu durum iş, okul ve sosyal yaşamı olumsuz etkiler. Uyanmak zorlaşır; kişi kendini sersemlemiş, bitkin ve huzursuz hissedebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın belirtisi, kontrol edilemeyen gündüz uykululuğudur. Ancak bu tabloya sabahları uyanmada zorlanma, dikkat dağınıklığı, hafıza sorunları, sinirlilik, baş ağrısı ve hatta halüsinasyonlar eşlik edebilir. Gündüz uykuları dinçlik sağlamaz. Uyandıktan sonra kafa karışıklığı veya öfke hali yaşanabilir.

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NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Çoğu zaman nedeni net değildir. Bazı vakalar bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, genetik faktörler, beyin yapısındaki değişiklikler ya da nörotransmitter dengesizlikleriyle ilişkilendirilir. İkincil hipersomnia ise başka bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkar. Uyku apnesi, depresyon, kafa travmaları, bazı ilaçlar ya da kötü uyku kalitesi buna neden olabilir.