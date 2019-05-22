Ünlü çift yaptıkları ortak açıklamayla iddiaları yalanladı. İşte Musayeva ile Tatlıcı'nın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları o açıklama;

"Saygı Değer Kamuoyu'na duyurulur;

Bugün hakkımda çıkan erkek arkadaşım Taha Tatlıcı'ya saldırdığıma yönelik haber tamamen gerçek dışı ve yaralayıcıdır. Bu haber dolayısıyla hem şahsım hem de Taha Tatlıcı'nın şahsına karşı ağır bir itham ortaya atılmıştır. Erkek arkadaşım Taha ile aramızda geçen basit bir tartışma komşuların şikayeti ile polise yansımış ve daha sonra da taraflar olarak gidilerek yanlış anlamaların düzeltilmesi istenmiştir. Çift olarak aramızda hiç bir sorun olmadığı gibi hala birlikteliğimiz devam etmektedir. Daha fazla gündemi meşgul etmek istemiyoruz. Bu açıklama bizzat Taha Tatlıcı ve Günay Musayeva tarafından ortak kaleme alarak duyurulmuştur. Saygılar Günay Musayeva"

Azeri asıllı Türk model ve oyuncu Günay Musayeva geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında eski eşi Tolga Karel'in kendisine 5 yıldır nafaka ödemediğini şu sözlerle dile getirmişti: Eski eşim Tolga Karel, 5 senedir bana nafaka ödemiyor. İnşallah diğer çocuklarına daha iyi bir baba olur.

Hayatımda başka biri var ona saygıdan dolayı çok konuşmak istemiyorum. Bir kere bile aramadı. Hiç bir mesaj da yok. 5 yıldır bir kez bile arayıp oğlumuzla konuşmadı. Tolga'nın anne ve babası da torunlarını aramadı.