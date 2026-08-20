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        Haberler Gündem Politika 13. Yargı Paketi ekimde Meclis'te olacak: Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek

        13. Yargı Paketi ekimde Meclis'te olacak: Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek

        Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. Yargı Paketi ekimde Meclis'e sunulacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler hızlandırılacak. Yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek

        Anayasa Mahkemesi 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Bu nedenle AK Parti, yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketini ekim ayında Meclis'e sunacak.

        NAFAKA KAÇ YIL ÖDENECEK?

        Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.

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        İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek.

        DÜZENLEME YASALAŞTIKTAN SONRA NAFAKA HEMEN KESİLMEYECEK

        Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere 1 yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak.

        BOŞANDIKTAN SONRA SIRA NAFAKA VE VELAYET DAVASINA GELECEK

        Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.

        MAL PAYLAŞIMINDA ZAMAN AŞIMI 10 YILDAN 5 YILA İNDİRİLECEK

        Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek.

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