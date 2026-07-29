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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı

        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı

        Elazığ'da, 18 yıl önce kayıp ilanı verilen fakat polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen 38 yaşındaki Ruhi Canpolat davası 2022 yılında karara bağlanmış ve 2 kişi tutuklanmıştı. Davada Bölge İdare Mahkemesi tarafından Azime Ş.'nin cezasını artırarak iki defa ağırlaştırılmış hapis cezasına çevrilirken, Azime'nin yeni kocası Temur Ş.'ye ise ağırlaştırılmış hapis cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı

        Elazığ'da, 21 Mayıs 2003’te, Ruhi Canpolat (38) hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021’de yeniden açmıştı.

        ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2’si kadın, 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021’de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.

        Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp olan Ruhi Canpolat’ın öldürüldüğü tespit edildi.

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        2 ŞÜPHELİ CEZA ALMIŞ 1'İ SERBEST KALMIŞTI

        Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra Elazığ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görülmüştü. Şüphelilerden Cevdet Ş. ve Azime Ş. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken bir diğer şüpheli Temur Ş. ise serbest bırakılmıştı.

        SERBEST KALANA SANIĞA 'AĞIR MÜEBBET' CEZASI

        Avukat Aziz Dinç tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine dava için başvurularak dosyanın yeniden incelenmesi talep edildi.

        Bölge Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelerde Temur Ş.'nin de suçu işlediğini sabit kılındı. Beraat kararı verilen Temur Ş., ‘Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına, daha önceki davada ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Azime’ye ise 2 defa ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Cevdet Ş.'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası sabit kaldı.

        "2022'DE CİNAYETİ AĞABEYİNİN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

        Azime’nin yeni eşi olan Temur Ş., "Benim Ruhi’yle oturup sohbet etmişliğim dahi yoktur. Hasan’ın Cevdet’le görüşmesini istedim. Çünkü Cevdet bana bir şey anlatmazdı. Hasan S.’yi Cevdet’in yanına göndermemin sebebi budur. O dönemlerde ne ben, Azime ve ailesini, ne de onlar beni ve ailemi tanıyordu. Cinayeti Cevdet işlemiştir. Çünkü 7/24 Ruhi’nin yanında olan Cevdet’tir. Kardeşim görüşüme geldiğinde bana, 'Sen Azime ile evlisin suçu üstlen, Cevdet dışarı çıksın’ imasında bulundu. Benim bu olayla bir ilgim yoktur" savunmasını yapmıştı.

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