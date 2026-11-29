O anlar kamerada... 1 dakika 14 saniyede 4 kilo altın hırsızlığı

İstanbul'da, bir kuyumcunun kepenk kilidini kırarak içeri giren şüpheliler, yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 dakika 14 saniye süren soygun güven... Daha Fazla Göster İstanbul'da, bir kuyumcunun kepenk kilidini kırarak içeri giren şüpheliler, yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 dakika 14 saniye süren soygun güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster