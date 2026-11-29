Adapazarı'nda bıçaklı kavga: 8 yaralı
Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı
Giriş: 29 Kasım 2026 - 22:00 Güncelleme:
Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan pazar alanı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 4 kişi bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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