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        Haberler Gündem AK Parti, 25’inci yılına özel plak, almanak ve madalyon hazırladı

        AK Parti, 25’inci yılına özel plak, almanak ve madalyon hazırladı

        AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan özel plak, partinin siyasi yolculuğunu kronolojik olarak anlatan almanak, hatıra madalyonu ve gazete manşetlerinden oluşan özel yayın hazırlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        AK Parti'den 25'inci yıla özel hatıralar

        AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında özel hatıra eserleri hazırlandı.

        Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği şiirler özel olarak plağa kaydedilirken, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu kronolojik olarak kayıt altına alan 25. Yıl Almanağı da hazırlandı.

        25’inci yıla özel hatıra madalyonu da basıldı. Madalyonun bir yüzünde “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganı ile 25. yıl logosu, diğer yüzünde ise AK Parti logosu yer aldı.

        Partinin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi serüvenini dönemin gazete manşetleri üzerinden anlatan özel bir gazete de 25’inci yıl için hazırlanan hatıra eserleri arasında yer aldı.

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