AK Parti, 25’inci yılına özel plak, almanak ve madalyon hazırladı

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında özel hatıra eserleri hazırlandı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği şiirler özel olarak plağa kaydedilirken, partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu kronolojik olarak kayıt altına alan 25. Yıl Almanağı da hazırlandı.

25’inci yıla özel hatıra madalyonu da basıldı. Madalyonun bir yüzünde “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganı ile 25. yıl logosu, diğer yüzünde ise AK Parti logosu yer aldı.

Partinin kuruluşundan bugüne uzanan siyasi serüvenini dönemin gazete manşetleri üzerinden anlatan özel bir gazete de 25’inci yıl için hazırlanan hatıra eserleri arasında yer aldı.