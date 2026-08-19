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        Haberler Gündem Politika AK Parti Genel Sekreteri İnan: Tüm dünyaya sesleniyoruz: Hiç kimse İsrail’in işgalciliğine güvenip plan yapmasın

        AK Parti Genel Sekreteri İnan: Tüm dünyaya sesleniyoruz: Hiç kimse İsrail’in işgalciliğine güvenip plan yapmasın

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetinde iz bırakan çıkışlarını hatırlattı. Netanyahu'ya Gazze üzerinden sert sözlerle yüklenen İnan, Yunanistan'a da "İsrail'e yaslanıp Ege'de ve Akdeniz'de kendinize alan açmaya sakın kalkmayın" mesajını verdi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        "Hiç kimse İsrail'in işgalciliğine güvenip plan yapmasın"

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TÜGVA Yaz Okulları Finali’nde açıklamalarda bulundu. İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyasetinde iz bırakan çıkışlarını hatırlattı.

        “İSRAİL’E YASLANIP EGE’DE, AKDENİZ’DE KENDİNİZE ALAN AÇMAYA SAKIN KALKMAYIN”

        İnan, “"Tüm dünyaya sesleniyoruz: Hiç kimse İsrail’in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde denizin hemen karşısındaki Yunanistan’ı da uyarıyoruz. İsrail’e yaslanıp Ege’de, Akdeniz’de kendinize alan açmaya sakın kalkmayın. Bugün size avantaj gibi görünen bu tehlikeli oyun, yarın sonunuz olur. Ünlü bir düşünür der ki; "Gökkubbe altında her şey söylenmiştir, söylenmemiş tek bir kelime yoktur." Bazı sözleri biz söyledik. Tarihin akışını değiştiren o sözleri liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi. 25 yılda bu ülkenin gençliğinin önündeki tüm duvarları yıkan liderimiz, Gazzeli gençlerin de esaretini paramparça eden lider olacaktır!" dedi.

        "GAZZE’DE BEBEKLERİN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRARAK TARİHİN HÜKMÜNDEN KAÇAMAZSIN”

        İnan, “Netanyahu'ya Efes'ten seslendi: "Gazze’de bebeklerin üzerine bomba yağdırarak tarihin hükmünden kaçamazsın. O balon gücün geçicidir ama zulmün insanlığın alnına kapkara bir leke olarak kazınmıştır." diye konuştu.

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