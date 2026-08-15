Akhisar’daki yangın kontrol altında, Marmaris’te müdahale havadan ve karadan sürüyor

Manisa’nın Akhisar ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Akhisar’daki yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, Marmaris’te ormanlık alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

AKHİSAR’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Manisa’nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 17.16’da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, alevlere ilk müdahale saat 17.25’te yapıldı.

Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

MARMARİS’TE ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada yangın ihbarının ardından 10 dakika içerisinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün hava araçlarıyla müdahaleye başlandığını söyledi.

Yangın çıkan arazinin çok dik olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla alevlere ağırlıkla havadan ve denizden müdahale edildi. Ancak karadan da yol açma çalışmaları devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter, toplam 82 kara unsuruyla müdahale edildi. Müdahale sırasında Milli Savunma Bakanlığımız, Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan da çıkarma gemileri ve helikopterlerden faydalandık. Çıkarma gemilerimiz arazözlerimiz ve yangın söndürme personelimizi yangın alanına intikal ettirdiler. Ayrıca sahil güvenlik botları personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor ve büyük su topu atan gemilerle de müdahale etmeye gayret ediyorlar."

Akbıyık, afet planı çerçevesinde Muğlada ilgili kurumların da koordineli şekilde söndürme çalışmasına destek verdiğini anlattı.

Yangının üç kısmında enerjisinin düştüğünü, bir kısmında devam ettiğini belirten Akbıyık, "Şu anda gece görüşlü 3 helikopterimiz çalışıyor. Bu noktayı da inşallah hava araçlarımızla kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bir miktar rüzgar var. Arazi çok dik, bu biraz işimizi zorlaştırıyor. Tüm kurumlarımızın unsurlarını kullanarak inşallah yangını en kısa sürede kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.