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        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk Bayraktar'ı kabul etti

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 04:08 Güncelleme:
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        Aliyev, Selçuk Bayraktar'ı kabul etti
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        Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

        Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Baykar Teknoloji'nin Azerbaycan'da yürüttüğü projeler hakkında kendilerine bilgi arz ettim. Nazik kabulleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan ile birliğimiz ve kardeşliğimiz baki olsun." ifadelerini kullandı.

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        #Azerbaycan
        #ilham aliyev
        #Baykar
        #Selçuk Bayraktar
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