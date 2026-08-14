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        Haberler Gündem Politika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Benimle ilgili gelişme olduğunda bunu doğrudan benden duyarsınız

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Benimle ilgili gelişme olduğunda bunu doğrudan benden duyarsınız

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        Yavaş'tan transfer iddialarına yanıt

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız" dedi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan İYİ Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İddialara yanıt veren Yavaş, önceliğinin Ankara olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor.

        Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor.

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        Gerekli görmem hâlinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız.

        Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız.

        Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara.

        Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum.

        Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla!

        Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara’nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz.

        Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var.

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        Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik.

        Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara’nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik.

        Hukuk, adalet, demokrasi ve milletimizin geleceği konusunda gerektiğinde düşüncelerimi de açıkça ifade ediyorum.

        Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum:

        Bizim önceliğimiz Ankara."

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