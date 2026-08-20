Arif Ahmet Denizolgun’dan alınan örnekler Adli Tıp incelemesi sonrası yerine konuldu
Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un mezarından alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden kabrine konuldu. Ölüm nedenine ilişkin hazırlanacak raporun incelemelerin ardından tamamlanması bekleniyor
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 21:57 Güncelleme:
Beykoz’da 2016 yılında hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun’un mezarından alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme işlemlerinin ardından yeniden kabrine yerleştirildi.
FETHİ KABİR KARARIYLA MEZAR AÇILMIŞTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının “fethi kabir” kararı doğrultusunda dün açılan mezardan alınan örnekler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.
İnceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından örnekler, Denizolgun’un Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrine yeniden getirildi ve kazılan mezara defnedildi.
ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN RAPOR BEKLENİYOR
Adli Tıp Kurumu’nda örnekler üzerinde yapılacak incelemelerin ardından Denizolgun’un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.
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