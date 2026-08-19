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        Haberler Gündem Bakan Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerin temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti

        Bakan Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerin temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Güvenpark'ta 38 gündür oturma eylemi yapan şehit aileleri ve gazilerin taleplerini iletmek üzere Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu ile görüştü. Çerçioğlu, Bakan Çiftçi'nin taleplerle ilgili bir dosya hazırlanmasını istediğini ve konuyu ilgili muhataplara ileteceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Şehit aileleri ve gazilerle görüştü

        ehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Ankara Güvenpark’ta oturma eylemi yapan şehit aileleri ve gazilerin taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Necdet Saraç da yer aldı.

        “PROBLEMLERİMİZLE İLGİLİ DOSYA İSTEDİ”

        Görüşmenin ardından İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapan Çerçioğlu, yaşadıkları sorunları Bakan Çiftçi’ye aktardıklarını belirtti. Çerçioğlu, “Sayın İçişleri Bakanımız, bizim problemlerimizle ilgili bir dosya vermemizi istedi. Muhataplarımıza ileteceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

        “BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN GAZİLERİYİZ”

        Şehit aileleri ve gazilerin ortak bir değer olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, Güvenpark’taki eylemin 38 gündür sürdüğünü belirterek, taleplerine ilişkin doğrudan bir muhatap bulmakta zorlandıklarını söyledi.

        Çerçioğlu, “Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin gazileriyiz. Ortak değeriyiz. Bu ortak değere herkesin sahip çıkması gerekir” dedi.

        “HAKLARIMIZI ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ”

        Eylemlerini sürdürme kararlılıklarını dile getiren Çerçioğlu, “Biz bu haklarımızı bir muhatapla konuşuncaya kadar ya da bu haklarımızı alıncaya kadar bu alanlardan kalkmayacağız. Hakkımızı alıncaya kadar da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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        #Mustafa Çiftçi
        #Erdem Çerçioğlu
        #haberler
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