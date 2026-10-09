Beton bariyere çarptı! Korkunç kaza!
Aksaray'da meydana gelen korkunç kazada, otomobilin otoyol gişelerindeki beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 09 Ekim 2026 - 16:47 Güncelleme:
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde otomobilin otoyol gişelerindeki beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Murat Furkan Kaynak (24) idaresindeki otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişelerindeki beton bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Kaynak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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