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        Haberler Gündem 3. Sayfa 26 yaşındaki konuşma engelli genç İznik Gölü'nde boğuldu

        26 yaşındaki konuşma engelli genç İznik Gölü'nde boğuldu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren 26 yaşındaki konuşma engelli Enes Abakay, boğularak hayatını kaybetti. Kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bulunan Abakay'ın cansız bedeni, dalgıç ekiplerince sudan çıkarılarak morga kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 14:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Engelli genç gölde boğuldu
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        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’nün Dutluca Sahili’nde serinlemek için suya giren 26 yaşındaki konuşma engelli genç boğuldu. Genç adamın cansız bedeni, dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

        Olay, bugün öğle saatlerinde İznik Gölü’nün Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için Dutluca Sahili’ne gelen konuşma engelli Enes Abakay (26), serinlemek için göle girdi.

        Bir süre sonra genç adamın suda kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, arama çalışmaları için polis dalgıç ekiplerinden de destek istendi.

        20 METRE AÇIKTA BULUNDU

        Ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmaları sonucunda Abakay’ın cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta ve suyun içerisinde bulundu. Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç adamın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Acı haberi alan Enes Abakay’ın ailesi ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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