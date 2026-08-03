Çekmeköy’de sürücüler arasındaki yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü
Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, araçlardaki yolcuların da dahil olmasıyla büyüdü. Yere düşen sürücünün tekmelendiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, araçlardaki yolcuların da dahil olmasıyla tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Olay, 2 Ağustos akşam saatlerinde Taşdelen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücülerin araçlarını durdurarak tartışmayı sürdürmesi üzerine araçlarda bulunan yolcular da olaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
YERE DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ TEKMELEDİLER
Hafif ticari araçtan inen kişiler, otomobil sürücüsüne yumruklarla saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen sürücü, yerdeyken de tekmelendi.
Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.