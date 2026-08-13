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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki Külliye’de şehit aileleri ve gazileri kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki Külliye’de şehit aileleri ve gazileri kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Görüşmeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        Şehit aileleriyle buluşma

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

        GÖKTAŞ: AİLELERİNİN YANINDA DURMAYI BORÇ BİLİYORUZ

        Bakan Göktaş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin aileleri ile gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Göktaş, “Vatanımız uğruna nice zorluğa göğüs geren kahramanlarımızı da, bizlere emanet ettikleri ailelerini de kalbimizin en müstesna yerinde taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Şehitlerin hatırasını yaşatmayı ve gazilerin fedakarlıklarına layık olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Göktaş, şehit ailelerinin yanında durmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Şehit aileleri
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