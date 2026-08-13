Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki Külliye’de şehit aileleri ve gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

GÖKTAŞ: AİLELERİNİN YANINDA DURMAYI BORÇ BİLİYORUZ

Bakan Göktaş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin aileleri ile gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Göktaş, “Vatanımız uğruna nice zorluğa göğüs geren kahramanlarımızı da, bizlere emanet ettikleri ailelerini de kalbimizin en müstesna yerinde taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin hatırasını yaşatmayı ve gazilerin fedakarlıklarına layık olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Göktaş, şehit ailelerinin yanında durmayı sürdüreceklerini kaydetti.