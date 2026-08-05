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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emperyalist tuzakları boşa çıkartacağız

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emperyalist tuzakları boşa çıkartacağız

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin geniş mutabakatla TBMM'ye sunulduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü iç cephesiyle bölgedeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmayı sürdüreceğini ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        'Emperyalist tuzaklar boşa çıkacak'

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Teklifin geniş bir mutabakatı yansıtan imzalarla millet iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclisin takdirine sunulduğunu belirten Yılmaz, düzenlemenin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        “ÜLKEMİZİN HUZURU VE KARDEŞLİĞİ DAİM OLSUN”

        Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, bugün millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizde geniş bir mutabakatı yansıtan imzalarla takdire sunuldu. Hayırlı olsun. Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun.”

        “DEMOKRASİ VE KALKINMA STANDARTLARIMIZI YÜKSELTECEĞİZ”

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, Terörsüz Türkiye hedefiyle demokrasi ve kalkınma standartlarının yükseltileceğini belirtti.

        Yılmaz, Türkiye’nin güçlü iç cephesiyle bölgede kurulan emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğini kaydetti.

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        GÜLER'DEN AÇIKLAMALAR

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        #cevdet yılmaz
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