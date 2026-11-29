CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, DMEDD Başkanı Simay Gümrükçü, Ankara'da mukim yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

AA'da yer alan habere göre burada konuşan DMEDD Başkanı Simay Gümrükçü, DMEDD'nin dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk diplomatlarının eşleri ve çocuklarıyla bayrağı, milleti ve Türkiye'yi gururla temsil eden ailelerinin mirası olduğunu aktardı.

"Diplomat eşleri kendi mesleklerini, kariyerlerini geride bırakarak dünyanın dört bir yanında farklı kültürlere ve hayatlara uyum sağlayarak yaşarlar. Aileleri için sıcak ve güvenli bir yuva kurarken eşlerinin yanında ülkemizin temsil edilmesine katkıda bulunurlar" diyen Gümrükçü, çocuklarının çoğu zaman önceleri, dilini dahi bilmedikleri okullarda 4 yılda bir değişen ülkelerde eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Gümrükçü, dayanışmanın derneklerinin varoluş nedeni olduğunu dile getirdi. "Sorumluluğumuz sadece ülkemizi yurt dışında temsil etmekle sınırlı değildir. DMEDD aynı zamanda vatan sevgisinin ve Cumhuriyet'imizin değerlerine bağlılığın somut bir ifadesidir" diyen Gümrükçü, bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak, eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak, toplum yararına projeler geliştirmek ve Türkiye'nin yaşadığı doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın bu sorumluluğun bir parçası olduğunu aktardı.

Gümrükçü, diplomatik hayatın sınamalarını, yabancı ülkelerde yaşayan ailelerin karşılaştıkları güçlükleri bilenler olarak Türkiye'deki yabancı misyon mensupları ve ailelerine yönelik Türkiye'yi tanıtan, yeni yaşamlarına uyumlarını kolaylaştıracak, kendilerine burada evlerinde hissettirecek kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenlediklerini kaydetti.

Etkinlikte, derneği anlatan bir video gösterimi oldu, DMEDD Teşekkür Plaketleri takdimi yapıldı.

DMEDD'nin kuruluşunun 45. yılının kutlandığı etkinlikte, konuşmaların ardından konser verildi.