Erzurum halkına hakaret içerikli yayınla ilgili iki şüpheli soruşturuluyor

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada canlı yayın sırasında Erzurum halkına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandıkları belirtilen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve internet haber sitelerinde yer alan görüntüler üzerine harekete geçildiği belirtildi. İki kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216/2’nci maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldığı, canlı yayında yer alan kişilerden birinin kimliğinin ve adresinin tespit edildiği kaydedildi.

Görüntülerde yer alan diğer şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtilerek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.