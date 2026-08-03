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        Haberler Gündem Güncel 'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı savcılığa ifade verdi

        'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı savcılığa ifade verdi

        CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı savcılığa ifade verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Fatih Altaylı savcılığa ifade verdi

        CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine, cast ajansları aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin getirildiği iddialarına ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

        İHA'nın haberine göre de soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan gazeteci Fatih Altaylı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, savcılıkta ifade verdi.

        Altaylı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan gazeteci Uğur Dündar da söz konusu iddialara ilişkin ifadeye çağırılmıştı.

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