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        Haberler Gündem Güncel Gümüşhane'nin 1800 rakımlı yaylasında "Kadırga Otçu Şenliği" düzenlendi

        Gümüşhane'nin 1800 rakımlı yaylasında "Kadırga Otçu Şenliği" düzenlendi

        Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı. Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Kadırga Yaylası'nın sadece bir yayladan ibaret olmadığını, ortak hafızanın yaşadığı kutlu bir mekan olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı.

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        Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı yayladaki üstü açık camide cuma namazını kılan vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

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        Yaylada her yıl temmuz ayının üçüncü cuma günü düzenlenen şenlikte, Süme Otçusu, Oğuz Otçusu, Kızılağaç Otçusu, Şahmelik Otçusu ve Aktaş Otçusu geleneksel olarak şenlik alanına kadar at üzerinde geldi.

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        Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, yaptığı konuşmada, Kadırga Yaylası'nın sadece bir yayladan ibaret olmadığını, ortak hafızanın yaşadığı kutlu bir mekan olduğunu söyledi.

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        Turgut, "Yüz yıllardır insanlar burada kaynaşmış ve aynı sofrada lokma paylaşmıştır. Bu kadim toprakların en önemli sembollerinden birisi de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethi sırasında namaz kıldığı, atını bağladığı açık camidir" ifadelerini kullandı.

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        Şenliğe katılarak üstü açık camide cuma namazı kılan Muhammed Dural ise çocukluk döneminde sık sık yaylaya geldiğini belirterek, "Allah tekrar buraya gelmeyi nasip etti. Bir cuma namazı daha kıldık." dedi.

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        Şenliğe, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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