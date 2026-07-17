Turgut, "Yüz yıllardır insanlar burada kaynaşmış ve aynı sofrada lokma paylaşmıştır. Bu kadim toprakların en önemli sembollerinden birisi de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethi sırasında namaz kıldığı, atını bağladığı açık camidir" ifadelerini kullandı.