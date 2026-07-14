Geniş mera ve yayla alanlarının gelecek nesillere daha verimli şekilde aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu: "Geçmişten günümüze ulaşmış bu meralarımızın, verimli yaylalarımızın, geleceğe daha iyi, sağlıklı, verimli bir şekilde aktarılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mera ıslah projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız 25 milyon liranın üzerindeki bir finansmanla ilimiz genelinde 60 köyümüzde ıslah çalışmasını gerçekleştirdik. Tabii bu 2 yıllık süreç içerisinde ilimizdeki mera ve yayla alanlarının kayıtlı, tahsisli ve tespitli alanların kayıt altına alınması çalışmalarını da sürdürdük. Bu çerçevede 320 bin hektar olan kayıtlı mera alanımızı biz bu süreç içerisinde 418 bin hektar alana çıkarmış olduk."