Soğukpınar köyünde yaşayan çiftçi Birsen Şerlak da, verilen eğitim sayesinde yağmur suyunun tutulması ve toprağın suyu depolama özellikleri konusunda önemli bilgiler edindiğini ifade etti. Kuraklık nedeniyle geçmişte ekilen beyaz fasulye gibi su seven ürünlerin yerine yeşil fasulye gibi daha az su isteyen ürünlere yöneldiklerini aktaran Şerlak, "Su imkanımız olmadığı için çok fazla tarım arazisi ekemiyoruz. Her şey suya bağlı olduğu için. Sadece kendimize yetecek kadar domates, biber ekiyoruz" dedi.

Şerlak, su kısıtı nedeniyle damla sulama gibi tasarruflu yöntemlere yöneldiklerini, sulamayı serin saatlerde yaparak buharlaşmayı azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Yağış sularını depolamak için küçük göletler oluşturduklarını belirten Şerlak, bu yöntemle son yıllarda tanker ve traktörlerle su taşıma maliyetlerini azalttıklarını kaydetti. Kuraklığın çiftçilerin kendi arazilerini ekememelerinin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Şerlak, bölgede en önemli ürünlerden birisinin ceviz olduğunu sözlerine ekledi.