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        Haberler Gündem Çevre Van'ın mavi bayraklı sahilinde çöpler tepki çekti

        Van'ın mavi bayraklı sahilinde çöpler tepki çekti

        Van'ın Tuşba ilçesinde yer alan ve bölgenin tek "Mavi Bayraklı" plajı olma özelliğini taşıyan Mollakasım Sahili'ndeki çöp yığınları tepki çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Van'da, 2018 yılında dönemin Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe tarafından hayata geçirilen ve Van Gölü'nün en temiz noktalarından biri olan Mollakasım Mavi Bayraklı Plajı, son dönemde çöple doldu.

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        İHA'nın haberine göre, sahile gelen vatandaşlar, mavi bayrağın simgelediği temizlikten eser kalmadığını, plajın adeta "siyah bayraklı" bir çöplüğe dönüştüğünü belirtiyor.

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        Sahilde ve mesire alanlarında biriken çöp dağları sadece görsel kirlilikle kalmıyor, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor.

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        Çöplerin sahil şeridinden Van Gölü'nün içine kadar uzandığı, gün ortasında martıların çöp yığınları üzerinde beslendiği ve bölgenin sinek istilasına uğradığı görülüyor.

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        Geçmiş dönemlerde fıskiyeli sistemlerle her gün sulanan yeşil alanlar ve ağaçlar, susuzluktan kuruma noktasına gelmiş durumda.

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        Vatandaşlar, sahilde bulunan temiz su fıskiyelerinin ve duşların çalışmadığını, temel hijyen ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını belirtiyor.

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