Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güvenlik Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltında

        Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltında

        Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemede toplam 57 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        57 milyon dolandırdılar: 17 gözaltı

        Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 57 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan 17 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken zincirleme kazaya neden oldu; o anlar kamerada

        ERZURUM'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor