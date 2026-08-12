Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Gaziantepli öğrenciler, NASA'nın düzenlediği yarışmada dünya ikincisi oldu

        Gaziantepli öğrenciler, NASA'nın düzenlediği yarışmada dünya ikincisi oldu

        NASA mühendislerinin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, 175 ülkeden takımların arasından finale kalan Gaziantepli öğrencilerin de yer aldığı ekip, "Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle dünya ikinciliği elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gaziantepli öğrenciler, NASA'nın düzenlediği yarışmada dünya ikincisi oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantepli öğrenciler, NASA tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'nda (International Space Settlement Design Competition) "Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle dünya ikincisi oldu.

        Gaziantep'te özel bir okulda öğrenim gören Gülce Erayman, Fatma Önkol, Ceylin Erayman ve Benan Özcan'dan oluşan "Adadan NASA'ya" adlı topluluk, Kasım 2025'te düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'na davet edildi.

        Öğrenciler, "Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle katıldıkları yarışmada, uluslararası öğrencilerin de yer aldığı 12 kişilik takıma dahil oldu ve ilk 4 takım arasına girdi.

        ABD'nin Florida eyaletinde 29 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenen finalde Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, projeleriyle dünya ikinciliği elde etti.

        REKLAM

        Takım kaptanı Gülce Erayman, Türkiye'yi büyük bir uzay yarışmasında temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Erayman, bazı olumsuzluklar nedeniyle finale çevrim içi katılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

        ABD'ye gidememeleri nedeniyle takım arkadaşları ve danışman hocalarla sürekli iletişim halinde kaldıklarını ifade eden Erayman, projede hazırladıkları bölümleri diğer takım arkadaşlarına aktardıklarını ve Florida'daki finalde takım arkadaşlarının kendilerini temsil ettiğini söyledi.

        "ÇOK GURUR VERİCİ"

        Takım üyesi Fatma Önkol, projelerine güvendikleri için elde ettikleri ikinciliğin kendilerini şaşırtmadığını belirtti.

        Bir yıl boyunca proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Önkol, şunları kaydetti: "İkinci olmak gurur verici ama 2,5 puanla birinciliği kaçırdık. Aslında gidemememiz takımımıza bir dezavantaj oluşturdu. Çünkü 12 kişilik bir takımda 8 kişi yarıştı. Bunun dezavantaj oluşturduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi de temsil etmiş bulunuyoruz. Çok gurur verici."

        "KAPIMIZ HER TÜRLÜ UZAYA ÇIKIYOR"

        Önkol, aynı yarışmanın gelecek yıl düzenlenecek programı için de davet aldıklarını ifade etti.

        Önlerinde daha çok yol olduğunu ve farklı yarışmalara katılmak için çalışacaklarını belirten Önkol, "Kapımız her türlü uzaya çıkıyor. Her türlü uzay araçları hakkında projeler yapmayı planlıyoruz. Amacımız dünya ikinciliği kazandığımız projenin üzerine bir şeyler eklemek değil, daha fazla yeni projeler yapmak" dedi.

        Takımın diğer üyesi Ceylin Erayman da elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Türkiye'yi bu tür yarışmalarda temsil etmeye devam etmek istediklerini dile getiren Erayman, şunları kaydetti: "Finaller, 29 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar sürdü. Bu süreçte proje savunmaları, tanışma ve tanıtım gibi etkinlikler vardı. Finallerde jüri olarak yarışmanın CEO'su ve oradaki NASA mühendisleri vardı. Projeler hakkında sorular sorup kontrolleri yaptılar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin lideri Abbas Ankara'da
        Filistin lideri Abbas Ankara'da
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Fenerbahçe Lukaku'ya kavuşuyor!
        Fenerbahçe Lukaku'ya kavuşuyor!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı