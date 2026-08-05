Gebze'deki geri dönüşüm deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:58 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Yangın, Tavşanlı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Depodan yükselen yoğun siyah dumanlar çevredeki birçok noktadan görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale sürüyor.
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