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        Haberler Gündem Gebze'deki geri dönüşüm deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

        Gebze'deki geri dönüşüm deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Geri dönüşüm deposunda yangın

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

        Yangın, Tavşanlı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Depodan yükselen yoğun siyah dumanlar çevredeki birçok noktadan görüldü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale sürüyor.

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