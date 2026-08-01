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        Haberler Gündem Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde eski Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da tutuklandı

        Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde eski Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da tutuklandı

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü, halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan tutuklandı. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 23:48 Güncelleme:
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        Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme

        Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmada yeni bir tutuklama kararı verildi.

        Dönemin Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olan ve halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ertuğrul Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Temmuz’da dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi.

        16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, polis memurları, bilgisayar işletmeni ve emekli polislerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

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        Jandarmadaki işlemlerinin ardından gruplar hâlinde Erzurum Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DÖNEMİN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

        Soruşturmanın son aşamasında emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan Ertuğrul Aslan, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

        Hâkimlik, Aslan’ın tutuklanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 28’e yükseldi.

        Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmanın, yeni delil ve bulgular doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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        #Gülistan Doku
        #ertuğrul aslan
        #haberler
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