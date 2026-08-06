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        Haberler Gündem Hafriyat sonrası oluşan gölete giren Ertuğrul Akyüz yaşamını yitirdi

        Hafriyat sonrası oluşan gölete giren Ertuğrul Akyüz yaşamını yitirdi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde hafriyat çalışmaları sonrası oluşan gölete giren 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz boğuldu; cenazesinde arkadaşları gözyaşlarına hâkim olamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 22:21 Güncelleme:
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        Erzurum'da yürekleri yakan olay

        Erzurum’un Oltu ilçesinde dere yatağındaki hafriyat çalışmaları sonucu oluşan gölete giren 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz, boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sivri Çayı’nın dere yatağında meydana geldi. Hattat Hasan Çelebi Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi olan ve yaz Kur’an kursuna devam eden Ertuğrul Akyüz, halı sahada futbol oynadıktan sonra arkadaşlarıyla dere kenarına gitti.

        Arkadaşlarıyla birlikte hafriyat alınması sonucu oluşan gölete giren Akyüz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çabaları sonuç vermeyince çocuklar, yardım istemek için Oltu çevre yoluna çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle gölette kanal açarak su seviyesini düşürdü. Yapılan çalışmaların ardından Ertuğrul Akyüz’ün cansız bedenine ulaşıldı.

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        Akyüz’ün cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        ARKADAŞLARI ÖN SAFTA YER ALDI

        Ertuğrul Akyüz için ikindi namazının ardından Oltu Aslanpaşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Yaz Kur’an kursundan arkadaşları cenaze namazında ön safta yer alırken gözyaşlarını tutamadı.

        Kaleboğazı Mahallesi’ne götürülen Akyüz’ün cenazesi, mahalle camisinde kılınan ikinci cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşanırken, baba Hasan Akyüz’ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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        #Ertuğrul Akyüz
        #Oltu gölet
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