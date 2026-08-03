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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri saygısızlık olarak niteledi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri saygısızlık olarak niteledi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki göstererek, demokratik seçimlerle göreve gelen bir liderin diktatörlerle kıyaslanmasının milletin iradesine saygısızlık olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirisine tepki

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

        Çiftçi, NSosyal hesabından “Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz” başlığıyla yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca gücünü milletten ve sandığın meşruiyetinden aldığını ifade etti.

        Erdoğan’ın vesayet odakları, dayatmalar ve millet iradesini baskı altına almak isteyen yapılar karşısında kararlı bir duruş sergilediğini belirten Çiftçi, Türkiye’nin Erdoğan’ın liderliğinde kendi kararlarını alan, millî menfaatlerinden taviz vermeyen ve uluslararası alanda sözü dinlenen bir ülke hâline geldiğini kaydetti.

        “MİLLETİN TERCİHİNE AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR”

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        Eleştirinin demokrasinin bir gereği olduğunu vurgulayan Çiftçi, demokratik seçimlerle göreve gelen bir liderin diktatörlerle kıyaslanmasının ve milletin tercihlerinin itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

        Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak, tarihî gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır.”

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri “mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz” olarak nitelendiren Çiftçi, bu sözleri şiddetle kınadığını belirtti.

        Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bağımsızlık, kalkınma ve güçlü gelecek hedefleri doğrultusundaki yürüyüşünü sürdüreceğini ifade eden Çiftçi, hiçbir sözün veya benzetmenin bu sürece gölge düşüremeyeceğini kaydetti.

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        #Mustafa Çiftçi
        #haberler
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