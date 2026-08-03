Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Ömer Çelik: Akıl ve izan yoksunluğu

        Ömer Çelik: Akıl ve izan yoksunluğu

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çelik: Akıl ve izan yoksunluğu

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X hesabından açıklama yaptı.

        Çelik şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir.

        Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.

        REKLAM

        Türkiye’ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir.

        En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

        Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

        Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken “Ak Parti diye bir parti yok” anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın.

        Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'teki tarihi hazirede 7 mezar taşı tahrip edildi

        İstanbul Fatih'te bir şüpheli, Haydarhane Camisi Haziresi'ndeki 7 mezar taşına zarar verdikten sonra kaçtı. (AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        "Tedavim henüz bitmedi"
        "Tedavim henüz bitmedi"
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi