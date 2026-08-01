Iğdır’da vatandaşları kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Iğdır’da vatandaşları kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

DHA'daki habere göre; Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla M.M.G.’nin devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek kamuda iş garantisi vaadiyle vatandaşları 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.M.G. gözaltına alındı. M.M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.