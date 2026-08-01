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        Haberler Gündem Güncel Iğdır’da vatandaşları kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı

        Iğdır’da vatandaşları kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da vatandaşları kamuda işe yerleştirme vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 09:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1,8 milyon dolandırdı, tutuklandı

        Iğdır’da vatandaşları kamuda iş vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        DHA'daki habere göre; Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla M.M.G.’nin devlet bürokrasisinde üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek kamuda iş garantisi vaadiyle vatandaşları 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

        KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.M.G. gözaltına alındı. M.M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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