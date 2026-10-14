İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler seferleri saat 02.00'ye uzatıldı

İstanbul'da gece saatlerinde toplu taşıma kullanacak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidildi. Kent genelinde metro, tramvay ve füniküler hatlarında sefer saatleri uzatıldı. Alınan kararla birlikte raylı sistemlerde ulaşım saat 02.00'ye kadar devam edecek.

Özellikle gece geç saatlerde evine dönmek isteyen, iş çıkışı toplu taşıma kullanan veya şehir içinde yolculuk yapacak vatandaşlar açısından önem taşıyan düzenleme, İstanbul'da gece ulaşımına yeni bir seçenek sunacak.

METRO, TRAMVAY VE FÜNİKÜLER SEFERLERİ UZATILDI

İstanbul'da raylı sistem ulaşımına ilişkin yapılan düzenleme kapsamında metro, tramvay ve füniküler hatlarının çalışma saatleri uzatıldı. Böylece vatandaşların gece saatlerinde toplu taşıma araçlarından daha uzun süre yararlanabilmesinin önü açıldı.

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Seferlerin saat 02.00'ye kadar devam edecek olması, özellikle gece yolculuğu yapmayı planlayan vatandaşlar için ulaşım olanaklarını artıracak.

İSTANBUL'DA GECE ULAŞIMI SAAT 02.00'YE KADAR SÜRECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte raylı sistemleri kullanacak yolcular için saat 02.00 önemli bir sınır olacak. Gece geç saatlerde ulaşım ihtiyacını karşılamaya yönelik kararın, özellikle kentte hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlara kolaylık sağlaması bekleniyor.

Düzenlemenin hangi tarihlerde geçerli olacağı ve hatlara göre son sefer saatlerine ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan ilk bilgide yer almadı. Yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.