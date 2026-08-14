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        Haberler Gündem İstanbul’daki vize danışmanlığı soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklandı

        İstanbul’daki vize danışmanlığı soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da vize danışmanlığı adı altında çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri iddia edilen yapılara yönelik soruşturmada 37 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 22:14 Güncelleme:
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        Vize randevusu soruşturmasında 37 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen vize danışmanlığı soruşturmasında gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden 38’i tutuklama, 3’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

        37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Hâkimlik, aralarında vize danışmanlığı şirketlerinin yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Dört şüpheli ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        RANDEVULARIN BOT YAZILIMLARLA ALINDIĞI İDDİASI

        Soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak adlandırılan yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldığı ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen zorlaştırdığı iddia ediliyor.

        Şüphelilerin belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek tutarlarda para tahsil ettikleri, taahhüt edilen hizmetin sağlanmadığı durumlarda ise ücret iadelerinin yapılmadığı öne sürülüyor. Başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde de bulgular elde edildiği belirtildi.

        HESAPLARDA 2,8 MİLYAR LİRALIK HAREKET

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Aynı dönemde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi.

        Tahsil edilen paraların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği, ayrıca yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında daha önce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatılmıştı.

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        #vize dolandırıcılığı
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